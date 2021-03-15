Son dakika haber! Bucak Belediyesinden "hoş geldin bebek seti" uygulaması - Son Dakika

Son dakika haber! Bucak Belediyesinden "hoş geldin bebek seti" uygulaması
15.03.2021 14:51
Son dakika haberi: Bucak Belediyesince ilçede çocuk sahibi olan ailelere yönelik yapılan "Hoş Geldin En Küçük Bucaklı Hemşehrim Bebek Seti " uygulamasının devam ettiği bildirildi.
Bucak Belediyesince ilçede çocuk sahibi olan ailelere yönelik yapılan "Hoş Geldin En Küçük Bucaklı Hemşehrim Bebek Seti " uygulamasının devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluklarına ortak olunduğu belirtildi.
Yeni doğan bebek setlerinin salgın kuralları gözetilerek ailelere hediye edildiği kaydedilen açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrullah Ünal, sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.
Başkan Ünal, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimizle ilçemizde yeni doğan bebeklerimize hediyelerini ulaştırıyoruz." dedi.
Son Dakika Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Sen korkaksın, bitiksin 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı