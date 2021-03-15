Son dakika haber! Bucak Belediyesinden "hoş geldin bebek seti" uygulaması - Son Dakika

Bucak Belediyesince ilçede çocuk sahibi olan ailelere yönelik yapılan "Hoş Geldin En Küçük Bucaklı Hemşehrim Bebek Seti " uygulamasının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluklarına ortak olunduğu belirtildi.

Yeni doğan bebek setlerinin salgın kuralları gözetilerek ailelere hediye edildiği kaydedilen açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrullah Ünal, sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Ünal, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimizle ilçemizde yeni doğan bebeklerimize hediyelerini ulaştırıyoruz." dedi.