Son dakika haber... BUCAK'TA KAZA 4 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber... BUCAK'TA KAZA 4 YARALI

03.10.2022 16:10

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURDUR'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza saat 12.00 sıralarında Antalya- Burdur karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Bucak'tan Antalya yönüne giden Şeref Dirmeşen (24) kullandığı 15 ED 365 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöne giden Şeref Seçer (64) yönetimindeki 15 ABV 451 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkarak refüjde taklalar atarak ters dönen araçta aynı aileden sürücü Şeref Seçer, Kezban Seçer (59), Seray Seçer (26) ve Ayşe Seçer (38) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinden sonra Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BUCAK'TA KAZA 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... BUCAK'TA KAZA 4 YARALI - Son Dakika
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