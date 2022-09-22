Son dakika haber | BUCAK'TA TAHLİYE VE YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI

BURDUR Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde Bucak'ta bina tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı'nın 2022 yılı eğitim ve tatbikat faaliyetleri bünyesinde Bucak 1'inci TOKİ Mahallesi'nde tatbikat yapıldı. Burdur AFAD ekipleri, Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, gönüllü AFAD ekibi ve mahalle sakinlerinin katılımı ile gerçekleştirilen bina tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sis bombaları, itfaiye ve ambulans sirenleri, mahalle sakinlerinin bağırma sesleri ile başlayan tatbikatta yangın çıkan bir evde itfaiye ekipleri evde bulunanları tahliye ederken, AFAD ekipleri de başka bir evden yaralıyı yaklaşık 100 metre mesafeden halat ve makara sistemi ile tahliye alanına indirdi.

Evlerde yapılan tahliye tatbikatından sonra mahallede yangın toplanma alanında mahalle sakini ve çocuklara itfaiye ekipleri tarafından alevlerin söndürülmesi, tutuşan tüpleri, ıslak bez ve benzeri eşyalarla yangın söndürülmesi uygulamalı gösterildi. Mahalle sakinleri ve çocuklar da tatbikata eşlik etti.