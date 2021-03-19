Son dakika haber... Bucak'ta yangın: 7 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir evde çıkan yangından 7 kişi dumandan etkilendi.

Burdur'un Bucak ilçesi, Yunus Emre Mahallesi'nde Adem Özbek'in evinde yangın çıktı. Olay yerine Bucak Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 7 kişi dumandan etkilendi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G. Ö., R. A., M. Ö., F. A., M. Ö., K. A., Ö. Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - BURDUR