Son dakika haber! Budokaido şampiyonasında 9 madalya kazandılar

Son dakika haberleri... Sakarya'da yapılan Türkiye Budokaido Şampiyonasında, Sultangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü sporcuları 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attılar.

Sakarya'da yapılan Türkiye Budokaido Şampiyonasında, Sultangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü sporcuları 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attılar. Pandemi kuralları çerçevesinde Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda 5 gün süren Türkiye Şampiyonasında 850 Sporcu kıyasıya mücadele ettiler. Sultangazi Halk Eğitim merkezi müdürlüğü; milli antrenör Seydi Battal Gazi Özçınar başkanlığında, yardımcı antrenör Fatma Coşkun'un da katkılarıyla şampiyonada toplam 9 madalya alarak takdir topladı. Sultangazi Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü sporcuları daha önce Avrupa şampiyonu sporcular yetiştirmişti. Madalya kazanan sporcular Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonasında da ülkemizi temsil edecek.



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