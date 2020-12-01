"Bugün değişime liderlik edenler yarını dizayn edecek" - Son Dakika

Ege Bölgesi'nin, Türkiye ekonomisinin gelişimine sunduğu katma değer ile bölge ekonomisinin gelişim alanlarının konuşulduğu Ege Ekonomik Forum'un ikinci gününün gündem maddesi "Dijitalleşme ve bütünsel dönüşüm" oldu, forum 4 Aralık tarihine kadar sürecek.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un, TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik'in onur konuğu olarak katıldığı forumun ikinci gününün gündem maddesi "Dijitalleşme ve bütünsel dönüşüm" oldu. Açılış konuşmasını TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in gerçekleştirdiği oturuma Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi, Forum İstanbul Enstitüsü Başkanı Aclan Acar, Philsa Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Fütüristler Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aykut, Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ile TTGV Yönetim Kurulu Başkanı -Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav konuşmacı olarak katıldı.

Oturumun açılış konuşmasını yapan İZTO Başkanı Özgener, dünyada dijitalleşmenin hiç durmadan evrilen, evrildikçe büyüyen, büyüdükçe hayatın her alanına yayılan bir olgu olduğunu kaydederek "Dijital platform tabanlı iş modellerini başarıyla uygulayan, dijitalleşmeyi benimsemiş şirketler önde giderken, henüz yolun başında olan ya da yeterli hazırlığı bulunmayan şirketler ise dezavantajlı konumda kaldılar. Pandemi bize dijital hazırlığın önemini bir kez daha gösterdi ve hızlandırıcı bir etki ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi ve Forum İstanbul Enstitüsü Başkanı Aclan Acar, veriyi doğru kullanan ve veriye odaklanan firmaların öne çıkacağı bir dönemin yaşandığını söyledi.

Philsa Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, konuşmasında bir krizi beklemeksizin, geleceği hayal ederek değişime liderlik etmenin vizyonları olduğunu belirterek, "Bugün değişime liderlik eden firmalar, girişimciler, hatta ülkeler, yarının dizayn edilmesinde baş rolde olacaklar. Fabrikamızda makineler arası internet ve yapay zeka teknolojileri sayesinde hızlı ve kaliteli veri toplayarak üretimde etkinliği artırıyoruz. Bu etkinlik, ihracat hedeflerinin farklı ülkelerdeki fabrikalardan bize kaymasını, böylelikle hem fabrikamızın rekabetçi gücünü hem de ihracat kapasitemizi artırmamızı sağlayacak" dedi. - İSTANBUL