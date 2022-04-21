Son dakika haber! Bulanık Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği üyeleri Kaymakam Demirer'i ziyaret etti - Son Dakika

Bulanık Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül, yönetim kurulu üyeleri, şehit ve gazi yakınları ile Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altun'u makamında ziyaret etti.

Kaymakam Demirer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehitlik ve gaziliğin, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı olduğunu söyledi.

Kahraman gazilere ve şehitlere minnettar olduklarını belirten Demirer, Öndül ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Dernek başkanı Tahsin Öndül ise "Ülkemizin birlik ve beraberliği için canını feda eden, en değerli varlığını veren şehit aileleri ve gazileri olarak her zaman devletimizin yanındayız." dedi.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altun da "Şehit ailelerimize bu ülkede ne yapılsa azdır. Şehit aileleri kahraman şehitlerimizin bize emanetidir. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.