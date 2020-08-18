Son dakika haber! Bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisine belediyeden hediye - Son Dakika

Son dakika haber! Bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisine belediyeden hediye

Son dakika haberleri: Bursa'da, temizlik yaparken bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden Osmangazi Belediyesinde görevli temizlik işçisine hediye verildi.

Bursa'da, temizlik yaparken bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden Osmangazi Belediyesinde görevli temizlik işçisine hediye verildi.

Kükürtlü Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada siyah renkli poşet içinde bulduğu 110 bin lirayı polise veren Habib Çaylı (57), Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile bir araya geldi.

Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde kabul ettiği Çaylı'yı örnek davranışından dolayı kutladı.

Habib Çaylı ve ailesi için hazırlanan hediyeleri veren Dündar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Parayla imtihan kolay iş değil. İnsan değişik düşüncelere dalabilir. Arkadaşımız olması gerekeni yapmış. Bir alın teri bu para. Bir kişinin hakkı var içinde. İnsan şeytana uyabilir. Olması gereken uymayıp sahibini bulmaktı. İnşallah paranın sahibi bulunur." diye konuştu.

Çaylı da Dündar'a hediyeler ve kendisini ağırladığı için teşekkür etti.

Son dakika haber! Bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisine belediyeden hediye

Mustafa Dündar, Osmangazi, Çaylı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 20:29

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisine belediyeden hediye - Son Dakika
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