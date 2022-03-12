BULDUĞU ALTINLARI, 59 KAMERADAN KAYIT İZLEYİP SAHİBİNE ULAŞARAK TESLİM ETTİ - Son Dakika
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BULDUĞU ALTINLARI, 59 KAMERADAN KAYIT İZLEYİP SAHİBİNE ULAŞARAK TESLİM ETTİ

12.03.2022 17:53

MANİSA'da, kuyumcu Aziz Gülbaharlar (39), dükkanının önünde bulduğu içinde 9 Reşat altını olan keseyi, Kuyumcular Çarşısı'ndaki 59 güvenlik kamerasının kayıtlarını tek tek izleyip, sahibi Arzu Keskin'e (65) ulaştırdı.

MANİSA'da, kuyumcu Aziz Gülbaharlar (39), dükkanının önünde bulduğu içinde 9 Reşat altını olan keseyi, Kuyumcular Çarşısı'ndaki 59 güvenlik kamerasının kayıtlarını tek tek izleyip, sahibi Arzu Keskin'e (65) ulaştırdı. Gülbahar, Kesede yaklaşık 60 bin liralık altın vardı. Teyzemiz, uzun yıllar tarlada ve bağlarda çalışarak bu parayı kazanmış. Kendisine ulaşıp, altınlarını teslim ettiğimizde çok sevindi dedi.

Şehzadeler ilçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde kuyumculuk yapan Aziz Gülbahar, 10 Mart günü saat 13.00 sıralarında dükkanının önünde bir kese buldu. Gülbahar'ın tekme attığı keseden ses geldi. Aziz Gülbahar'ın alıp kontrol ettiği keseden 9 Reşat altını çıktı.

Gülbahar, altınların sahibini bulabilmek için dükkanın da bulunduğu Kuyumcular Çarşısı'ndaki 59 güvenlik kamerasının kayıtlarını tek tek izledi. Görüntülerden keseyi düşüren kadının Şehzadeler Belediyesi Hizmet Binası Toplu Taşıma Kart Dolum Merkezi'ne uğradığını belirledi. Buradaki işlemlerin evraklarından keseyi düşüren kişinin Arzu Keskin olduğunu belirledi. Yine evraklardan telefon numarasına ulaşan Gülbahar, Arzu Keskin'e ulaştı. Aziz Gülbahar, dün öğle saatlerinde Keskin ile buluşarak altınları teslim etti.

Kuyumcu Aziz Gülbaharlar, İçinde altın bulunan keseyi bulduğumda, düşürenin kim olduğunu bilmediğimiz için üzüldük. Yaklaşık 60 bin liralık altını vardı. Kolay kolay kazanılacak bir para değil, teyzemiz uzun yıllar tarlada ve bağlarda çalışarak bu parayı kazanmış. Kendisine ulaşıp, altınlarını teslim ettiğimizde çok sevindi diye konuştu. (DHA)

BULDUĞU ALTINLARI, 59 KAMERADAN KAYIT İZLEYİP SAHİBİNE ULAŞARAK TESLİM ETTİ
BULDUĞU ALTINLARI, 59 KAMERADAN KAYIT İZLEYİP SAHİBİNE ULAŞARAK TESLİM ETTİ
BULDUĞU ALTINLARI, 59 KAMERADAN KAYIT İZLEYİP SAHİBİNE ULAŞARAK TESLİM ETTİ

YORUMLAR
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Yıllardır biriktirdiği altınlarını gözyaşları içinde teslim aldı Yıllardır biriktirdiği altınlarını gözyaşları içinde teslim aldı Kar yağışı etkili oluyor (2) Kar yağışı etkili oluyor (2)

Kuyumcu, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BULDUĞU ALTINLARI, 59 KAMERADAN KAYIT İZLEYİP SAHİBİNE ULAŞARAK TESLİM ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BULDUĞU ALTINLARI, 59 KAMERADAN KAYIT İZLEYİP SAHİBİNE ULAŞARAK TESLİM ETTİ - Son Dakika
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