Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayetle biten kavganın ardından şüphelilerin kaçarken güvenlik kameralarına yakalandıkları görüldü. Bu görüntüler kullanılarak olaya karışan kişiler tespit edildi. Polis düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu Celal A.Z.(21), S.A.(17), Muhibbullah H.(18) ve Ubeydullah A.(18) gözaltına alındı. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... BULGARİSTAN'A GİTMEK İSTEYEN AFGANİSTANLILARIN KAVGASINDA 2 ÖLÜ - Son Dakika