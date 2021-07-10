Son dakika haberi... BULGARİSTAN'A GİTMEK İSTEYEN AFGANİSTANLILARIN KAVGASINDA 2 ÖLÜ - Son Dakika

İSTANBUL'da Bulgaristan 'a kaçak olarak gitmek üzere toplanan Afganistan uyruklu bir grup arasında hırsızlık iddiaları yüzünden kavga çıktı. Kavgada 2 kişi ölürken, bir kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Fatih 'te Bulgaristan'a kaçak olarak gitmek için buluşan Afganistan uyruklu bir grup hep birlikte yemek yedikleri sırada kavga çıktı. Birbirlerinin parasını çalmakla suçlayan Afganistan uyruklu grup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bodrum kattaki oturdukları evde yaşanan kavga sırasında Afganistan uyruklu Farhad İsmail ile Mohammad Ayub bıçaklanarak öldürüldü. Kavga sırasında grupta bulunan bazı kişilerinde yaralandığı öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayetle biten kavganın ardından şüphelilerin kaçarken güvenlik kameralarına yakalandıkları görüldü. Bu görüntüler kullanılarak olaya karışan kişiler tespit edildi. Polis düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu Celal A.Z.(21), S.A.(17), Muhibbullah H.(18) ve Ubeydullah A.(18) gözaltına alındı. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.