Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okuttu.

Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okuttu. Ülkenin farklı camilerinde yapılan şehit mevlitlerinin ilki başkent Sofya'da Banyabaşı Kadı Seyfullah Efendi Camisi'nde yapıldı. Baş Müftülüğün ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin himayesinde yapılan mevlitte, şehitlere dualar edildi. Mevlide katılan Müslümanlar darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ'yü lanetledi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün de katıldığı mevlitte şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı şehitler için dua etti.

'KENDİMİZİ TÜRKİYE'MİZDEN AYRI GÖRMEDİK'

Başmüftü Mustafa Aliş Hacı duygularını Demirören Haber Ajansı mikrofonlarına şu sözlerle anlattı: "15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarına Kur'an-ı Kerim okuduk ve Mevlid-i Şerif okuduk. Cenab-ı Allah kabul eylesin. Biz, Bulgaristan Türkleri olarak hiçbir zaman kendimizi Türkiye'mizden ayrı görmedik. Türkiye'de olan biten neyse, bizi de ilgilendiriyor. 15 Temmuz şehitlerimiz de bizim için son derece önemlidir. Bu insanlar canlarını feda ettiler, Türkiye'mizin ayakta kalabilmesi için. Dolayısıyla biz onlar için her sene mevlid-i şerif okuyoruz, dua okuyoruz. Cenab-ı Hak da bizi onların yolundan saptırmasın."

TÜRKİYE'Yİ ZAYIFLATMAYA YÖNELİK TEŞEBBÜSÜ KINIYORUZ

Tarihçi ve araştırmacı Vedat Ahmet, Türkiye'yi her zaman Anavatan olarak gördüklerini ve onun zayıflatılmasına yönelik bütün girişimleri kınadıklarını söyledi. Ahmet, "15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin egemenliğine, Türkiye'de hakim olan demokrasiye yöneltilmiş bir saldırı idi. Türkiye'ye yöneltilmiş olan bu saldırı aynı zamanda dünyadaki bütün Türkler için, bütün İslam alemine yöneltilmiş bir saldırıydı. Bizler Bulgaristan Türkleri olarak Türkiye'yi her zaman Anavatan olarak bildiğimiz için Türkiye'nin her zaman güçlü bir devlet olmasını istediğimiz için, Türkiye'yi zayıflatmaya yönelik bu teşebbüsü asla doğru bulmuyoruz, kınıyoruz. Bunun tekrar yaşanmaması için her zaman duacıyız" ifadelerini kullandı.

'VATAN VE DEMOKRASİ' YARIŞMASI DÜZENLENİYOR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü tarafından Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliğinin himayelerinde, T.C. Filibe Başkonsolosluğu'nun ve T.C. Burgaz Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla, Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği, Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği ve Kültürel Etkileşim Derneği'yle iş birliği içinde 'Vatan ve Demokrasi' şiir, makale ve hikaye yarışması düzenlendi. 15 Temmuz günü Sofya'da Büyükelçilikte düzenlenecek Anma Programında dereceye girenler anons edilecek.