Son dakika haber! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15 bin 908'e yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 594 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 15 bin 908'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 594 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 15 bin 908'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 11 bin 44 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:35 - Kaynak: DHA
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