Bulgaristan'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenler Kuzey Makedonya'da anıldı - Son Dakika

Bulgaristan'da dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te anma töreni yapıldı.

Kuzey Makedonya plakalı bir otobüsün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısındaki "Struma" otoyolunda bariyerlere çarpmasının ardından meydana gelen ve 12'si çocuk olmak üzere 46 kişinin hayatını kaybettiği kazanın kurbanları için Üsküp'te dayanışma yürüyüşü düzenlendi.

Hayatını kaybeden 12 çocuktan 5'i başkent Üsküp'teki Çayır Belediyesine bağlı İsmail Qemali İlkokulu öğrencileriydi.

Aynı aileden olan 5 çocuğun, 2007 ila 2014 yıllarında doğan Belma Yahi, Omer Yahi, Raziye Yahi, Ayla Yahi ve Ergin Yahi olduğu bildirildi.

Ergin ve Ayla'nın sınıf öğretmenlerinden olan Qamil İmeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere taziyelerini ileterek öğrencilerin arkadaşları için gözyaşı döktüğünü söyledi.

Merhum öğrencilerinin çok iyi, saygılı ve eğitimli olduğunu söyleyen İmeri, "(Geçen) Çarşamba, 22 Kasım Alfabe Günü nedeniyle kısa Türkiye gezisine gitmek için benden izin istemişlerdi. Türkiye'den dönerken Bulgaristan'da facia meydana geldi. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu acıyla başa çıkabilmeleri için Allah'tan sabır ve kuvvet diliyorum." diye konuştu.

Öğrenci ve öğretmenler taziye evine uğradı, dayanışma yürüyüşü gerçekleşti

Öte yandan, okuldan bir grup öğrenci ve öğretmen, hayatını kaybeden arkadaşlarının evine taziye ziyaretinde bulundu. Kazada, 5 çocuğun yanı sıra aynı aileden 2 kişinin daha hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ardından yaklaşık 1700 öğrenci okulun önünden Eski Üsküp Çarşısında bulundan "İskenderbey" meydanına doğru dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi. Öğrenciler burada çiçek bıraktı ve arkadaşlarını andı.

Okulun Müdürü Burbuqe İmeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, trajik kazadan dolayı derinden etkilendiklerini ve üzüldüklerini vurguladı.

Hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine, arkadaşlarına ve öğretmenlerine başsağlığı dileyen İmeri, "Gerçekten başka söyleyeceğim bir yorum yok. Olaydan dolayı oldukça üzgünüz. Bir okul için 5 öğrencisini kaybetmek çok çok büyük bir trajedi." ifadelerini kullandı.

Programda bir öğrenci arkadaşlarının hatırası için şiir okurken, bu olayın kendileri için gerçek dışı gözüktüğünü söyledi.

Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısındaki "Struma" otoyolunda bariyerlere çarparak alev alması sonucu 46 kişinin hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralı kurtulmuştu.

Kuzey Makedonya trajik kaza sonrası dün itibarıyla başlayan 3 günlük ulusal yas ilan ederken, komşu ülkeler Kosova ve Bulgaristan da bugün geçerli olmak üzere ulusal yas ilan etti.