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Son dakika haber: Bulgaristan'da savaş uçakları, "yabancı uçak" tehdidi nedeniyle Karadeniz'de havalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Bulgaristan'da savaş uçakları, "yabancı uçak" tehdidi nedeniyle Karadeniz'de havalandı

17.02.2022 18:20
Son dakika haber: Bulgaristan'da savaş uçakları, "yabancı uçak" tehdidi nedeniyle Karadeniz'de havalandı

Gelen son dakika haberine göre Bulgaristan'da 11 Şubat'ta konuşlandırılan İspanya Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı, Karadeniz'in doğusunda yabancı uçakların yaklaşması nedeniyle havalandı.

Bulgaristan'da 11 Şubat'ta konuşlandırılan İspanya Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı, Karadeniz'in doğusunda yabancı uçakların yaklaşması nedeniyle havalandı.

Bulgaristan Genelkurmay Başkanı General Emil Eftimov'un basına açıklamasında, "belirsiz tehdit" olarak algılanan uyarı yüzünden Eurofighter EF-2000 Typhoon II tipi uçakların alarm duruma geçmelerine gerek duyulduğunu bildirdi.

Eftimov, "Karadeniz'in doğu bölgesinde yabancı uçakların yaklaştıkları tespit edildi. İspanyol jetleri, radarlara giren uçakların kimliğini belirleyemeden üssüne geri döndü." dedi.

4 İspanyol savaş uçağı Bulgaristan'ın hava sahasını koruyor

İspanya Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter EF-2000 Typhoon II tipi 4 savaş uçağı ve onlara hizmet eden 130 kişilik İspanyol askeri personel, ülkede 2 aylık Hava Polisliği yapmak üzere Bulgaristan'ın Graf İgnatievo Hava Üssü'nde konuşlandırılmış bulunuyor.

Bulgaristan hava kuvvetlerinin 15'e yakın MiG-21 ve Mig-29 tipi uçaktan oluşan jet filosu, teknolojik ömrünün sonuna yaklaştı.

???????Karadeniz'de Rus savaş uçaklarının meydan okuyan uçuşları yüzünden sıklıkla havalanan Bulgar jetlerinin kapasite yetersizliği bulunuyor.

Bulgaristan, bu nedenle ABD'den 4 adet F-16 Block 70 savaş uçağı satın almıştı.

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Bulgaristan, Karadeniz, İspanya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bulgaristan'da savaş uçakları, 'yabancı uçak' tehdidi nedeniyle Karadeniz'de havalandı - Son Dakika


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