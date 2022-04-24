Son dakika haber | Bulgaristan hükümetinde Ukrayna'ya silah gönderilmesi konusunda kriz çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Bulgaristan hükümetinde Ukrayna'ya silah gönderilmesi konusunda kriz çıktı

24.04.2022 10:49
Son dakika haber | Bulgaristan hükümetinde Ukrayna'ya silah gönderilmesi konusunda kriz çıktı

Son dakika haberine göre Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Ukrayna'ya silah yardımı gönderilmesi meselesi yüzünden 4'lü iktidar koalisyonunda ciddi görüş ayrılıklarının yaşandığını belirtti.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Ukrayna'ya silah yardımı gönderilmesi meselesi yüzünden 4'lü iktidar koalisyonunda ciddi görüş ayrılıklarının yaşandığını belirtti.

Petkov, Nova adlı özel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın başından beri Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı kınadığına dikkati çekti.

Hükümetin Rusya'nın saldırısını net bir şekilde kınadığını vurgulayan Petkov, "Ukrayna'nın yeri AB'dedir. Ülkenin güvenliği buna bağılıdır. Ukrayna'ya silah yardımında bulunmak, alabileceğimiz en doğru karar olur." ifadesini kullandı.

Petkov, bu meselenin koalisyon üyeleri arasında ciddi görüş ayrılıklarına neden olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Başbakanı olarak benim koalisyon ortaklarım var. Bu ortaklarımın da net olarak beyan ettikleri, 'geçemeyecekleri kırmızı çizgileri' de var. Ukrayna'ya silah yollanmasından yana Demokratik Bulgaristan (DB) partisi, 'bizim kırmızı çizgimiz budur' diyor. Aksini savunan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ise 'bizim kırmızı çizgimiz de budur' diyor. O yüzden onları Kiev'e birlikte gitmeye davet edeceğim çünkü ancak orada (silah yollanması konusunda) bilinçli bir karar alınabilir."

Kiev seyahatini, parlamentonun Paskalya Bayramı dolayısıyla tatilde olacağı gelecek hafta planladığını belirten Petkov, "Umarım bizler birer lider olarak görevimizi yerine getirip gerekli adımları atabileceğiz. Her birimiz Bulgaristan'ın istikrarının ne kadar önemli olduğunu düşünür, 'kırmızı çiğiler' çizmeden ve bayrak açmadan önce ortak duruşumuzun ne olması gerektiğini anlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya silah yardımı gönderilmesi meselesi

Bulgaristan, savaşın başından beri Ukrayna'dan yana net tavır aldı, Ukraynalı göçmenleri ağırlayıp bu ülkeye insani yardımda bulundu. İktidardaki koalisyon ortakları silah yardımı konusunda ise çelişkili tavır sergiledi.

Koalisyondaki görüş ayrılıkları Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın, ülkesine silah yollanması talebiyle geçen hafta Bulgaristan'a yaptığı 3 günlük ziyaretinde ortaya çıkmıştı.

Başbakan Petkov'un eş başkanlığını yaptığı ve iktidar koalisyonunun lideri olan Değişime Devam (PP) partisi ve popülist şovmen Slavi Rifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi Ukrayna'ya silah gönderilmesini destekliyor.

Kentsoylu sağ görüşlü seçmenleri temsil eden Demokratik Bulgaristan (DB) partisi, Kuleba'nın ziyareti sonrası Ukrayna'ya silah yollanmasının şart olduğunu ve bunu "kırmızı çizgi" olarak beyan ederek aksi halde koalisyondan ayrılacağını bildirmişti.

İktidar koalisyonunun dördüncü ortağı komünist kökenli ve Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) lideri Korneliya Ninova, "Ukrayna'ya yollanacak bir mermi bile koalisyondan ayrılmamıza neden olur." ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Yardımcılığı ve Ekonomi Bakanlığı görevlerini de üstlenen Ninova, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşı çıkarak Bakan olarak Ukrayna'ya silah yollanmasını öngören hiçbir belgeye paraf atmayacağını bildirmişti.

Eski Başbakan Boyko Borisov'un ana muhalefet konumundaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ve üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi silah yollanmasından yana oy kullanacaklarını açıklamıştı.

Olası bir oylamada, 240 üyeli parlamentoda BSP'nin 26, muhalefetteki popülist Yeniden Doğuş Partisinin de 13 milletvekili "aleyhte" oy kullanacak. Ancak BSP'nin ayrılması halinde iktidar koalisyonu dağılacak.

YORUMLAR
500
Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer Bulgaristan'ı ziyaret etti Açıklaması NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer Bulgaristan'ı ziyaret etti Açıklaması

Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bulgaristan hükümetinde Ukrayna'ya silah gönderilmesi konusunda kriz çıktı - Son Dakika


Son Dakika
10:53 İki kadını takip edip fotoğraflarını çeken sapık, kalabalık tarafından linç edilmek istendi
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
09:38 Kendisinden ayrılmak isteyen kadını, çocuklarının çığlıklarına aldırış etmeden 5 kez bıçakladı
09:14 Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?
08:57 Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu
08:26 8 yıllık hukuk mücadelesinde sona gelindi! Dodurga belde statüsünü kazandı
07:51 İngiliz basınının Türkiye provokasyonu büyük tepki çekti! İstanbul'dan geçen Rus denizaltı fotoğrafına yer verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 11:02:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bulgaristan hükümetinde Ukrayna'ya silah gönderilmesi konusunda kriz çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement