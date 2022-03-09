Son dakika haber | Bulgaristan savaş sığınaklarını gözden geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haber | Bulgaristan savaş sığınaklarını gözden geçirdi

09.03.2022 11:55
Son dakika haber | Bulgaristan savaş sığınaklarını gözden geçirdi

Bir son dakika haberine göre Bulgaristan'da, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından ülkedeki sığınakların durumunu değerlendirildi.

Bulgaristan'da, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından ülkedeki sığınakların durumunu değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Boyko Raşkov ile İtfaiye ve Sivil Savunma Müdürü Nikolay Nikolov, milletvekillerinin talebi üzerine parlamentoda ülkedeki sığınakların durumu hakkında bilgi verdi.

Raşkov, halkın paniğe kapılmaması için en yakın zamanda sığınakların kayıtlarının oluşturulacağını ve ihtiyaç halinde herkesin, gidebileceği en yakın sığınağın konumunu internetten öğrenebileceğini ifade etti.

Ülkede Sovyetler Birliği döneminden kalma sığınak sayısının 704 olduğunu belirten Raşkov, bunların 60-70 yıl önce Ruslar tarafından yapıldığını kaydetti.

Raşkov, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından sığınakların ihmal edildiğini, bu nedenle sadece 31 sığınağın "iyi", 187'sinin "kullanılabilir", 165'inin "kötü", 101'ninse "tamamen kullanılamaz" durumda olduğunu aktardı.

Nikolov da sığınakların sadece 551'inin ağır saldırılara göre tasarlandığını, aradan geçen zamanda ülkenin herhangi bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya gelmemesi nedeniyle 269'unun özelleştirildiğini belirtti.

Ülkenin en kalabalık kenti olan 1,48 milyonluk başkent Sofya'da metro istasyonlarının en az yarım milyon kişiyi koruyacak sığınaklara dönüştürülebileceğini dile getiren Nikolov, metroların vatandaşların güvenebileceği mekanlar olarak tasarlandığını vurguladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bulgaristan savaş sığınaklarını gözden geçirdi - Son Dakika


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