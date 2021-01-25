Son dakika haber! "Bulgaristan-Türkiye Karma Turizm Komitesi 3. Oturumu" Sofya'da düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haber! "Bulgaristan-Türkiye Karma Turizm Komitesi 3. Oturumu" Sofya'da düzenlendi

25.01.2021 18:07
Son dakika haber!

Edinilen son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye ve Bulgaristan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde iki komşu ülke olarak çok iyi ve örnek gösterilebilecek bir iş birliği sergiledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye ve Bulgaristan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde iki komşu ülke olarak çok iyi ve örnek gösterilebilecek bir iş birliği sergiledi." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova, Boyana Resmi Konutu'nda düzenlenen "Bulgaristan-Türkiye Karma Turizm Komitesi 3. Oturumu"na katıldı.

Ersoy, oturum sonrasında gerçekleştirilen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bulgaristan'ın Kovid-19 salgını döneminde iki komşu ülke olarak çok iyi ve örnek gösterilebilecek bir iş birliği sergilediğini söyledi.

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"İki komşu, böylesi bir tehditle nasıl mücadele edilebilir çok mükemmel bir şekilde ortaya koydu. Türk ve Bulgaristan vatandaşlarının bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için karşılıklı çaba sarf ettik ve olumlu sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Turizm ve kültür sektörü, salgından en çok olumsuz etkilenen alanlar.

Bu bağlamda, Türkiye, turizm konusunda güvenli sertifikasyonunu en etkin ve hızlı şekilde devreye alan ülke oldu, Avrupa genelinde de disiplinli bir şekilde uyguluyor. Bunun olumlu sonuçlarını görmeye başladık."

Sektör paydaşlarını kapsayan söz konusu sertifikanın önemine işaret eden Ersoy, bu kapsamda Bulgaristan'dan gelen ziyaretçi sayısında ciddi artışlar yaşandığına dikkati çekti.

"10 milyar avroya çıkaracağımıza inanıyoruz"

Ersoy, Bulgaristan'ın Türkiye'ye gelen turist sayısında ikinci sırada olduğunu aktararak, "İlişkilerimiz sadece kültür ve turizmde sınırlı değil, Bulgaristan'la Türkiye arasında ekonomik olarak ciddi rakamlar da yakalanıyor. Geçen sene 5 milyar avroyu bulan bir iş hacmi var. Kovid-19 sırasında bu biraz gerilemiş olsa da inşallah hep beraber bunu 10 milyar avroya çıkaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Nikolova: "Bölgemize turist çekmek istiyoruz"

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Nikolova da "Türkiye ile ortak çaba gösterip, güvenli ve sağlıklı huzur garantisini vererek, Balkanlar'da bölgemize turist çekmek istiyoruz." dedi.

2020'de alışveriş amaçlı Türkiye'yi ziyaret eden Bulgaristan vatandaşlarının sayısının 300 bin olduğunu belirten Nikolova, ancak salgın nedeniyle bu sayının 2019'a göre yüzde 50 bir düşüş gösterdiğini anlattı.

Nikolova, tur operatörlerinin, "kalabalık turistik alanların dışında daha uzak ancak çok bilinmeyen güzergahlara odaklanabilecekleri" tavsiyesinde bulundu.

Türkiye ile Bulgaristan arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kovid-19'dan olumsuz etkilenen iki ülkedeki sektörün toparlanması konusunda alınabilecek önlemlerin belirlendiği oturumun ardından Bulgaristan Turizm Bakan Yardımcısı Lyüben Kınçev ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Ülkeler Arası İkili İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.

Taraflar, iki ülke arasında güvenli karşılıklı seyahatlerin gerçekleşmesi için bilgi mübadelesi yapılmasına, kış, deniz, sağlık, kültürel ile diğer turizm alanlarında destek verilmesinde mutabık kaldı.

Taraflar, Bulgaristan'ı ziyaret edecek Türk turistlere vize kolaylığı sağlanması meselesinin gündeme alınması konusunda gerekli görüşmelerin yapılmasına da destek verdi.

Oturum sonrasında Bakan Ersoy, Nikolova ile katıldığı öğle yemeğinin ardından Bulgaristan Ulusal Tarih Müzesi'ni beraberindekilerle gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı, Bulgaristan, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 'Bulgaristan-Türkiye Karma Turizm Komitesi 3. Oturumu' Sofya'da düzenlendi - Son Dakika


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