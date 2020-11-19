Son dakika haber... Bulutlara komşu 'Kardüz Yaylası' görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Bulutlara komşu 'Kardüz Yaylası' görsel şölen sunuyor

DÜZCE - Kardüz Yaylası eteklerinden gün doğumu ile 'bulut denizi'ni andıran sis, ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Foto safari tutkunlarının sabahın ilk ışıklarında çıktıkları Kardüz Yaylası'nda oluşan doğal güzellik ziyaretçilerin tüm yorgunluğunu unutturuyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Kardüz Yaylası, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine tüm yorgunluğunu unuttururken, fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Macera ve fotoğraf tutkunlarının tercih ettiği bölgeler arasında yer alan Kardüz Yaylası, son yıllarda sosyal medyada fotoğraf tutkunlarının paylaştığı gün doğumu ile oluşan bulut denizi fotoğrafları ile de farklı güzelliklerini sergiliyor. Sis bulutunu görüntüleyebilmek isteyen foto safari tutkunları günün ilk ışıkları ile bin 800 rakımın üzerindeki zirvelere çıkarak sis bulutu için saatlerce nöbet tutuyor. Zaman zaman fotoğraf tutkunları tek kare fotoğraf için geceden yayla çevresinde kamp kuruyor. Özellikle sonbahar aylarında renk cümbüşü içinde olan yaylanın içinde sis bulutları ile kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.