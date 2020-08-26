Son dakika haber... Bünyamin'in salça makinesine sıkışan elini hastanede itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

OSMANİYE'de 12 yaşındaki Bünyamin S.'nin sağ el parmakları, salça yapımında kullanılan makineye sıkıştı. Bünyamin, makine parçasıyla birlikte kaldırıldığı hastanede, operasyonla eli çıkarıldı.

Olay, kent merkezindeki Gebeli Mahallesi'nde meydana geldi. Evde salça yapımında kullanılan elektrikli makineyle ailesinin biber çekme işine yardım eden Bünyamin S.'nin sağ el parmakları makineye sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli kurtarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Acılar içinde kalan Bünyamin, yerinden sökülen makine parçasıyla birlikte ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise alınan Bünyamin'in, makineye sıkışan eli, doktor gözetimindeki itfaiye ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucu kesme makasıyla kurtarıldı. Parmakları kopma ihtimali bulunan Bünyamin S.'nin tedavisi sürüyor.