Son dakika haber! Bünyan'da sel ve taşkından zarar gören çiftçiler yaralarını sarıyor - Son Dakika

Yaralarını sarmaya başladıklarına işaret eden Sıvgın Mahalle Muhtarı Mustafa Memiş , özellikle patates ekili 300 dönüm arazinin yaşanan sel nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun , vatandaşların mağdur edilmeyeceğini yapılması gereken ne varsa yapacaklarını söyledi.

Suyun şiddeti dolayısıyla metrelerce sürüklenen sulama sistemi boruları çiftçiler tarafından onarılarak eski haline dönüştürülmeye çalışılıyor.

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