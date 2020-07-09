Son dakika haber... Bünyan'da taksilerde koronavirüs denetimi - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında taksi denetimi yaptı.

Trafik polisi, taksi sürücülerini koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirirken, şoförlere araçlarını ne zaman dezenfekte ettirdiklerini ve kolonya ya da dezenfektanlarının olup olmadığını sordu.



Sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolü de yapılırken, alınan tedbirlere uymayan taksi şoförleri uyarıldı.