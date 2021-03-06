Son dakika haber | BURDUR Burdur Gölü'ndeki sazlık yangınlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

Son dakika haber | BURDUR Burdur Gölü'ndeki sazlık yangınlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu

06.03.2021 11:25

Edinilen son dakika haberine göre Burdur Gölü'ndeki sazlık yangınlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduBurdur Gölü kenarındaki sazlık alanda bir hafta arayla çıkan iki yangınla ilgili olarak Burdur Baro Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Burdur Gölü'ndeki sazlık yangınlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu

Burdur Gölü kenarındaki sazlık alanda bir hafta arayla çıkan iki yangınla ilgili olarak Burdur Baro Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Burdur Baro Başkanlığı Çevre Komisyonu Üyesi Nazlı Oral Erkan, geçen günlerde Burdur Gölü sahilindeki sazlık alanda meydana gelen yangınlarla ilgili olarak Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması', 'çevrenin kasten kirletilmesi' dolayısıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Burdur Gölü sazlık yangınlarının soruşturulması, sorumlularının cezalandırılması için kamu davası açılması yönünde ihbarda bulunuyoruz denildi.

'GÖLÜN ÖNEMİ BİZİM İÇİN AŞİKAR'

Nazlı Oral Erkan, Burdur Gölü'nün, Türkiye'nin 6'ncı büyük gölü olmasının yanı sıra göçmen kuşlara ve pek çok endemik bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapması bakımından oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Nazlı Oral Erkan, Son günlerde meydana gelen sazlık yangınları bizi de endişelendirdi ve bunun araştırılması için Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Olayların araştırılması çevre açısından çok önemli. Zira gölün önemi bizim için aşikar. Gölün etrafındaki sazlıklar da bizim için çok önemli. Çünkü çevredeki ekolojik dengeyi, su erozyonundan dolayı doğabilecek olumsuz durumu o sazlıklar korumayla beraber oradaki yaban hayatını da etkileyen bir durum dedi.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Burdur Gölü'nün 17 Mayıs 1994 tarihinde 21937 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren RAMSAR Sözleşmesi (Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme) kapsamında koruma alanı ilan edilen ilk göllerden birisi olduğunu hatırlatan Nazlı Oral Erkan, 1998 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilmekle birlikte korumasını alan gölün 2006 yılında ise Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmesiyle sazlıkların ne kadar önemli olduğu açığa çıkmış oldu. Biz bu sebeple bu alana sahip çıkmak adına başvuruyu yaptık. Takipçisi olacağız. Bu tür yangınların devamının gelmemesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Oluşabilecek bir zararın giderilebilmesi maalesef bazen imkansız ölçülere ulaşabiliyor. Bunların önüne geçmek için biz de elimizden gelen gayreti Burdur Baro Başkanlığı Çevre Komisyonu olarak yerine getirmeye çalışıyoruz diye konuştu.

Son dakika haber | BURDUR Burdur Gölü'ndeki sazlık yangınlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu
Son dakika haber | BURDUR Burdur Gölü'ndeki sazlık yangınlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu
Son dakika haber | BURDUR Burdur Gölü'ndeki sazlık yangınlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu
Son dakika haber | BURDUR Burdur Gölü'ndeki sazlık yangınlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu

Cumhuriyet Başsavcılığı, Burdur Gölü, Burdur, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BURDUR Burdur Gölü'ndeki sazlık yangınlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika


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