Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 köy karantinaya alındı, önceden karantinada olan bir köyün karantina süresi uzatıldı.

Merkeze bağlı Askeriye, Büğdüz, Güneyyayla ve Halıcılar köylerinde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi. Bunun üzerine toplanan İl Hıfzıssıhha Kurul üyeleri, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köylerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Köylerde önlem alan jandarma ekipleri, köylerin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Öte yandan, merkeze bağlı Çatağıl köyünde uygulanan karantina tedbirinin 14 gün daha uzatılmasına karar verildi.