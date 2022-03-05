Son dakika haber | Burdur'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Burdur'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

05.03.2022 00:16
Son dakika haber | Burdur'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alaattin Mahallesi'nde, aralarında husumet olan 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak A. (31) ile Mehmet D. (22), Toprak T. tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan Burak A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Mehmet D. ise ameliyata alındı.

Haberi alarak hastaneye gelen, bıçaklanan kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yerinden kaçan Toprak T. polis ekiplerince yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Burdur, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Burdur'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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