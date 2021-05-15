Emek Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, kağıtlara Türk ve Filistin bayrakları çizdi.

Burdur 'da bir grup çocuk, çizdikleri Filistin bayraklarıyla İsrail 'in saldırılarına tepki gösterdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Burdur'da bir grup çocuk, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika

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