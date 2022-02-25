Son dakika haber | Burdur'da bir hayırsever mezun olduğu okula kütüphane kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Burdur'da bir hayırsever mezun olduğu okula kütüphane kazandırdı

25.02.2022 11:47
Son dakika haber | Burdur'da bir hayırsever mezun olduğu okula kütüphane kazandırdı

Son dakika haberler: Burdur'un Çavdır ilçesinde bir hayırsever mezun olduğu Çavdır Anadolu Lisesine Z kütüphane yaptırdı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde bir hayırsever mezun olduğu Çavdır Anadolu Lisesine Z kütüphane yaptırdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kütüphanenin hayırsever Adem Kuzu tarafından liseye kazandırıldığını belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya "kütüphanesiz okul kalmasın" sloganıyla tüm okullara kütüphaneler yapıldığını, bazı hayırseverlerin de kütüphanelerin zenginleştirilmesine katkı verdiğini kaydetti.

Hayırsever Adem Kuzu da mezun olduğu okula ve memleketi Çavdır'a kütüphane kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Törende Çavdır Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan da hayırsever Kuzu'ya plaket verdi.

Törene Çavdır Belediye Başkanı Süleyman Kayacan, Burdur Eğitim Müfettişleri Koordinatörü Mehmet Tunga, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Salim Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Acar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından katılımcılar kütüphaneyi gezdi.

YORUMLAR
500
Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmelik taslağı için 4 binin üstünde görüş sunuldu Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmelik taslağı için 4 binin üstünde görüş sunuldu Ümit Milli Judo Takımı 3 şampiyonadan madalyalar ile dönmek istiyor Ümit Milli Judo Takımı 3 şampiyonadan madalyalar ile dönmek istiyor

milli eğitim bakanlığı, Adem Kuzu, Çavdır, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Burdur'da bir hayırsever mezun olduğu okula kütüphane kazandırdı - Son Dakika


Son Dakika
11:47 25 Şubat 2022 Cuma günü Dolar/TL 14,06 seviyelerinde işlem görüyor
11:47 Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı! Her sektörde yatırımı var
11:44 Ukrayna askerleri savaşa Nirvana'nın şarkısıyla gitti!
11:43 Taliban, Rusya ve Ukrayna krizinde tarafsız olduğunu belirtti: Krizi diyalog ve barışçıl yollarla çözün
11:37 Misafirliğe gittiği 7. kattaki evden düşmüştü! Sedefnur, ailesine gözleriyle tepki vermeye başladı
11:23 Örtünün altında yatan cansız bedenin oğlu olduğunu anlayan baba sinir krizi geçirdi!
11:19 Yeni kazılmış mezar ekipleri harekete geçirdi! Ağzı bağlanmış köpek cesedi şaşkınlık yarattı
11:13 4 çocuk sahibi olmak isteyen Merve Özbey ikinci kez anneliği tadıyor!
11:12 25 Şubat'ta altının gram fiyatı 866 liradan alıcı buluyor
11:12 Nerede katliam varsa oradalar! Putin'in paralı askeri gücü Wagner Grubu, Ukrayna'da! Kurucuları FBI'ın en çok arananlar listesinde!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 11:53:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Burdur'da bir hayırsever mezun olduğu okula kütüphane kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement