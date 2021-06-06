Çöp konteynerine atılan 3 kaplumbağayı çocuklar kurtardı - Son Dakika

Burdur'un Yeşilova ilçesinde çöp konteynerine atılan 3 kaplumbağayı çocuklar çıkardı.
Salda Gölü yakınında çöp konteynerindeki kaplumbağaları fark eden çocuklar, ailelerine haber verdi.
Çocuklar, daha sonra kürek yardımıyla, konteynerdeki kaplumbağaları kurtardı. Kaplumbağalar doğal ortamına bırakıldı.
Mahalle sakini Selim Kuzu, cep telefonunun kamerasıyla kaplumbağaların çıkarılması ve doğaya bırakılmasını görüntüledi.
Kaynak: AA
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