Son dakika haber | Burdur'da evinde yangın çıkan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Burdur'da evinde yangın çıkan kişi ağır yaralandı

20.10.2022 17:14
Son dakika haber | Burdur'da evinde yangın çıkan kişi ağır yaralandı

Bir son dakika haberine göre Burdur'da müstakil evde çıkan yangında ev sahibi ağır, bir itfaiye eri ile doğal gaz dağıtım firması personeli hafif yaralandı.

Burdur'da müstakil evde çıkan yangında ev sahibi ağır, bir itfaiye eri ile doğal gaz dağıtım firması personeli hafif yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir evde, ilk belirlemelere göre baca deliğinden dökülen kurumlar nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ev sahibi Şeref Şan'ı (83) evden dışarı çıkardı.

Vücudunun çeşitli yerlerindeki yanıklar nedeniyle durumu ağır olan Şan, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şan, buradaki müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Bir itfaiye eri ile doğal gaz dağıtım firmasının çalışanı elektrik akımından etkilendi. Doğal gaz dağıtım firması çalışanına ambulansta müdahale edildi. Yangına müdahale ederken elektrik akımından etkilenen itfaiye eri ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Kahramanmaraş haber | Kahramanmaraş'ta pamuk yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü Kahramanmaraş haber | Kahramanmaraş'ta pamuk yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü 17 yaşındaki genç kız köprüden atladı, aşağıda bekleyen polisler tuttu 17 yaşındaki genç kız köprüden atladı, aşağıda bekleyen polisler tuttu Son dakika haberi... Trabzon'da bataklığa saplanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika haberi... Trabzon'da bataklığa saplanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Burdur'da evinde yangın çıkan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
22:25 CHP'li vekilden milyonları heyecanlandıran asgari ücret önerisi: 10 binin altında olmaması lazım
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 00:28:02. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Burdur'da evinde yangın çıkan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement