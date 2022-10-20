Bir itfaiye eri ile doğal gaz dağıtım firmasının çalışanı elektrik akımından etkilendi. Doğal gaz dağıtım firması çalışanına ambulansta müdahale edildi. Yangına müdahale ederken elektrik akımından etkilenen itfaiye eri ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Burdur 'da müstakil evde çıkan yangında ev sahibi ağır, bir itfaiye eri ile doğal gaz dağıtım firması personeli hafif yaralandı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Burdur'da evinde yangın çıkan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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