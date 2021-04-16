Son dakika haber! Burdur'da karantinada olması gereken kişi trafik kazası geçirince yakalandı - Son Dakika

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulamasını ihlal eden kişi, yaptığı trafik kazası sonrası yakalandı.

Merve G. idaresindeki 15 AV 300 plakalı hafif ticari araç, Konak Mahallesi'nde Ferit S. yönetimindeki 32 LH 528 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken kamyonette bulunan İbrahim A'nın HES Kodu sorgusunda temaslı olduğu tespit edildi.

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesine götürülen İbrahim A, hastanedeki işlemlerinin ardından KYK yurdunda karantinaya alındı.