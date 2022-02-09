Son dakika haberi: Burdur'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika

- Burdur'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Bucak ilçesi Yörükler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yalnız yaşayan 87 yaşındaki Sadik Günhan'dan komşuları sabah saatlerinde haber alamadı. Günhan'ın, kapıyı açmaması üzerine komşusu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Günhan'ın karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Günhan'ın cansız bedeni Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.