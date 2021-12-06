Son dakika haber... Burdur'da kazada ölen 2'si kardeş 4 kişi, Afyonkarahisar'da defnedildi (2) - Son Dakika

Antalya- Burdur yolunda meydana gelen ve 2'si kardeş 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Alan 'ın, Tufan Yavuzcan yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarpma anı yer aldı. Alan'ın aracıyla hız kesmeden dorseye çarptığı görüldü.

Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı

Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı

AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var