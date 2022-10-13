İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Işılak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Ağlasun, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Burdur'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü - Son Dakika

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