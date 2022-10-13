Son dakika haber | Burdur'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
13.10.2022 18:12
Son dakika gündem haberi: Burdur'un Ağlasun ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.
Burdur'un Ağlasun ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.
Mamak köyünde yaşayan Ahmet Ali Işılak (70) bahçesinde kestiği kavak ağacının altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Işılak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Işılak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
Kaynak: AA
Ağlasun, Burdur, Güncel, Son Dakika
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