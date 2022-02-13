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Burdur'da otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

Burdur'da otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

13.02.2022 19:16
Burdur'da otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritte ilerleyen bir başka otomobil ile çarpıştı.

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritte ilerleyen bir başka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çavdır ilçesi Antalya - Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenol Zavar (60) idaresindeki 21 AAC 795 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritten ilerleyen 07 CKD 70 plakalı İsmail Kölemen yönetimindeki araçla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölhisar Devlet Hastanesine sevk edilen sürücü Şenol Zavar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Zavar'ın kullandığı araç içerisindeki 15 yaşındaki Su Zavar ise Bucak Devlet Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Diğer araç sürücüsü Kölemen ve yolcu konumundaki Haydar Duman hafif şekilde yaralanarak, sağlık ekipleri tarafından Çavdır Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan bir diğer yolcu olan Özlem Keskin ise Antalya Akdeniz Tıp Hastanesine sevk edildi. Keskin'in kalbinin durduğu ancak sağlık ekipleri tarafından tekrar hayata döndürüldüğü ve hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

(Fadıl Kösedağ/İHA)

Burdur'da otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
Burdur'da otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
Burdur'da otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
Burdur'da otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
Burdur'da otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

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Otomobil, Tragger, Antalya, Burdur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burdur'da otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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