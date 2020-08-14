Son dakika haber! Burdur'da panjur takarken 3'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde 3'üncü kattan düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi'nde Genç Osman Apartmanı'nda panjur takmak için çıktığı 3'üncü katın balkonunda dengesini kaybederek yere düşen Semih Serin, ağır yaralı halde Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Serin, hayatını kaybetti. Antalya'da ikamet ettiği öğrenilen Serin'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Bugün Serik'te defnedilecek olan Semih Serin'in vefatı yakınlarına büyük üzüntü yaşattı. - BURDUR