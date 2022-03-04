Son dakika haber: Burdur'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Burdur'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu

04.03.2022 17:11
Son dakika haber: Burdur'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu

Son dakika haberler... Bucak ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Bucak ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Organize Sanayi Bölgesinde, mermer fabrikaları yakınındaki yolda duman çıkan ve kornası çalarak ilerleyen 15 EN 102 plakalı otomobili farkeden çevredekiler, önüne taş koydukları aracı durdurdu.

Yangın tüpüyle otomobile müdahale eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü koltuğunda bulunan İbrahim T.'nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YORUMLAR
500
Kazada yaralanan bisikletliyi polis sakinleştirdi Kazada yaralanan bisikletliyi polis sakinleştirdi Beylikdüzü'nde bir çelik kapı imalathanesinde yangın çıktı Beylikdüzü'nde bir çelik kapı imalathanesinde yangın çıktı

Antalya Adli Tıp Kurumu, Yangın, Polis, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Burdur'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 17:17:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Burdur'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement