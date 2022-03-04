Bucak ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.
Organize Sanayi Bölgesinde, mermer fabrikaları yakınındaki yolda duman çıkan ve kornası çalarak ilerleyen 15 EN 102 plakalı otomobili farkeden çevredekiler, önüne taş koydukları aracı durdurdu.
Yangın tüpüyle otomobile müdahale eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü koltuğunda bulunan İbrahim T.'nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Burdur'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu - Son Dakika