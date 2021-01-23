Son dakika haber | Burdur'daki Karataş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Son dakika haber | Burdur'daki Karataş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

23.01.2021 15:37
Son dakika haber | Burdur'daki Karataş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Burdur'daki Karataş Gölü'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buzlandı.

Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Burdur'daki Karataş Gölü'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buzlandı.

Kente 51 kilometre uzaklıktaki Karataş Gölü'nün yüzeyi kar ve buzla kaplanınca güzel görüntüler oluşturdu.

Göçmen su kuşları, gölde yiyecek bir şeyler aramaya çalıştı.

Karataş Tepesi ile Kağılcık Dağları yakınında bulunan göl, göçmen su kuşlarının önemli üreme alanları arasında yer alıyor.

Karataş, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Burdur'daki Karataş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu - Son Dakika


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