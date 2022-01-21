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Son dakika haber... BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRÜ BİTİRİK: SİBER SUÇLAR HER KESİMİ TEHDİT EDİYOR - Son Dakika

Son dakika haber... BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRÜ BİTİRİK: SİBER SUÇLAR HER KESİMİ TEHDİT EDİYOR

21.01.2022 15:01

Son dakika haber... BURDUR İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, siber suçların, her yaştaki çocuk, kadınlar veya bir devlet kurumunda çalışan memurlar dahil, her yaş ve meslek grubundan insanın maruz kaldığı bir tehlike olduğunu söyledi.

BURDUR İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, siber suçların, her yaştaki çocuk, kadınlar veya bir devlet kurumunda çalışan memurlar dahil, her yaş ve meslek grubundan insanın maruz kaldığı bir tehlike olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından güvenli internet ve siber suçların işlenmeden önlenmesi için hayata geçirilen Siberay Projesi'nin tatıtım programı, Burdur Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, siber suçların, her yaştaki çocuk, kadınlar veya bir devlet kurumunda çalışan memurlar dahil, her yaş ve meslek grubundan insanın maruz kaldığı bir tehlike olduğunu belirtti.

Bitirik şunları söyledi:

"Maddi suçlar, terör suçları, uyuşturucu ile ilgili suçlar ve başta çocuklarımızın müstehcenlik gibi konularda yaşadığı tehlikeleri önlemek için İçişleri Bakanlığı'mızın Emniyet Genel Müdürlüğü'müz ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'mızın bugün burada tanıtımını yaptığımız Siberay projesi kapsamında halkımızı da kullanıcılarla birlikte daha iyi bilgilendirelim, bu farkındalığı oluşturalım. Ekonomimizi, değerlerimizi, sağlık ve sıhhatimizi suç örgütlerine, suçlulara çok ucuz bir şekilde yedirmeyelim diye bugün bu farkındalık çalışmasını yaptık."

Emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polislerin katıldığı program sonunda İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, basın mensuplarına Siberay maskotu hediye etti.

Son dakika haber... BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRÜ BİTİRİK: SİBER SUÇLAR HER KESİMİ TEHDİT EDİYOR
Son dakika haber... BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRÜ BİTİRİK: SİBER SUÇLAR HER KESİMİ TEHDİT EDİYOR
Son dakika haber... BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRÜ BİTİRİK: SİBER SUÇLAR HER KESİMİ TEHDİT EDİYOR

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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRÜ BİTİRİK: SİBER SUÇLAR HER KESİMİ TEHDİT EDİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRÜ BİTİRİK: SİBER SUÇLAR HER KESİMİ TEHDİT EDİYOR - Son Dakika
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