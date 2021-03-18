Son dakika haber! BURDUR Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı - Son Dakika

Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı

BURDUR'un Bucak ilçesinde, parkta tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Eren Yıldız (19) tarafından bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un (17), sosyal medyadan kadın cinayetlerine tepki gösterdiği paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Canbulut'un geçen yıl Pınar Gültekin cinayetinin ardından 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay', 'Bir cana kıyıyorsunuz ve buna erkeklik diyorsunuz' ifadelerinin yer aldığı paylaşımları dikkati çekti.

Bucak'ta bir süre Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, dün saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'nda buluştu. Buradaki surların alt tarafında oturdukları sırada Gizem Canbulut ile Eren Yıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Eren Yıldız ise kaçarak evlerine gitti. Buradan polisi arayıp, olayı ihbar eden Eren Yıldız, daha sonra evine gelen polise teslim oldu.

TUTUKLANDI

İhbar sonrası parka giden ekipler, Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gizem Canbulut'un cenazesi, otopsi için Antalya'daki Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polisin gözaltına aldığı Eren Yıldız ise dün gece geç saatlere kadar süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'BİR CANA KIYIYORSUNUZ VE BUNA ERKEKLİK DİYORSUNUZ'

Öldürülen Gizem Canbulut'un, sosyal medyada kadın cinayetlerine tepki gösteren paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Geçen yıl Pınar Gültekin cinayetinin ardından sosyal medyadan olaya tepki gösteren Gizem Canbulut'un, 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay', 'Elde edene kadar peşinde koşuyorsunuz, elde edince gözünüzün önünde olsa görmüyorsunuz. Sen terk edince arkasından ağza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz, o bırakınca öldürüyorsunuz, yakıyorsunuz. Bir cana kıyıyorsunuz ve buna erkeklik diyorsunuz' ifadelerini kullandığı görüldü.

Gizem Canbulut'un cenazesi, bugün Burdur'un Bucak ilçesi Susuz köyünde toprağa verilecek.