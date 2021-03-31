Son dakika haber: BURDUR Yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Yangın büyümeden söndürüldü

BURDUR'da dört katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Evde bulunan anne ve 3 çocuğunun yara almadan kurtulduğu yangın maddi hasara yol açtı.

Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan anne alevleri fark ederek, 3 çocuğunu da alıp dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın büyük çapta maddi hasara sebep oldu.