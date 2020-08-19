Balıkesir'in Burhaniye'de denizden dönen baba kız kaza geçirdi, baba öldü, kızı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Hürriyet Mahallesi'nde Çanakkale- izmir karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi.

İddiaya gore, Habil Kutluay'ın kullandığı 16 F 8649 otomobil, deniz dönüşü evlerine bir kilometre kala yol kenarında araç çekmeye çalışan 10 RH 775 plakalı vince arkadan çarptı. Kaza sırasında sürücü Habil Kutluay hayatını kaybederken, yanında bulunan kızı Damla Kutluay da yaralandı. Yaralı kız, Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza yerinde önlem alırken, vincin gece saatlerinde şarampole düşen 10 AAK 798 plakalı aracı çekmeye çalıştığı öğrenildi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi savcı incelemesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)