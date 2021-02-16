Son dakika haber! Burhaniye'de bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın korkuya sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre, İskele Mahallesi Gonca Caddesindeki Semiha Çağdaş Apartmanı'na ait kazan dairesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Kazan dairesinde hasara yol açan yangın heyecana sebebiyet verdi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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