Burhaniye ilçesine, polis ve bekçiler koronivürüs tedbirleri kapsamında pazarlarda maske ve mesafeye denetimi yaparken, kadın polislerde Kadın Acil Destek Uygulamasını(KADES) anlattı ve broşür dağıttı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli Türkan Yamiç ve Sedanur Yılmaz kadınlara KADES hakkında bilgiler verirken, tek tek broşür dağıttı.

Bahçelievler Pazarında esnaflık yapan ve alış verişe gelen kadınlarla sohbet eden Türkan Yamiç ve Sedanur Yılmaz, kadınlardan telefonlarına uygulamayı indirmelerini istedi. Gün boyu yılmadan KADES uygulamasını anlatan Yamiç ve Yılmaz takdir topladı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki kadın polislerin KADES uygulamasını pazarların yanı sıra Cumhuriyet Meydanında da anlattıkları kaydedildi. - BALIKESİR