Son dakika haber! Burhaniye'de kanun kaçağını jandarma yakaladı - Son Dakika

Son dakika haber! Burhaniye'de kanun kaçağını jandarma yakaladı
16.11.2021 12:14
Son dakika 3. sayfa haberi: Burhaniye ilçesinde, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl 11 ay cezası bulunan B.G. jandarma tarafından yakalandı.
Burhaniye ilçesinde, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl 11 ay cezası bulunan B.G. jandarma tarafından yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık 5. Jasat Timinin ortak çalışması ile yakalanan B.G'nin Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl 11 ay cezası olduğu belirlendi. Burhaniye'de yakalanan B.G. adli işlemlerin ardından Burhaniye T Tipi Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR
Son Dakika 13:05 Athena'nın solisti Kırmızı Oda'da 12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu 12:37 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası 12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi 11:33 Bu kadarına da pes! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını böyle çaldılar 11:29 Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız 11:07 Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor 10:42 Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi