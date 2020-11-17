Son dakika haber: Burhaniye'de su kabakları çayevine dekor oldu - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, 73 yıllık binayı çayevi haline getiren Veysel Kaplan, bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını da mekanına dekor yaptı. Su kabaklarından avize ve gece lambası yapıldığını anlatan Kaplan, isteyenlere sattığını söyledi.

Çanakkale- İzmir karayolu üzerinde Pelitköy altı mevkiinde eski binada çayevi işleten 51 yaşındaki Veysel Kaplan'ın yetiştirdiği su kabakları ilgi gördü. Mekanın dışına asılan kabaklar dekor oluştururken, meraklılarına da satılıyor. 8 yıldan beri çayevi işlettiğini anlatan Veysel Kaplan, "Burada 8 yıldan beri yoldan geçen vatandaşlara çay kahve ve gözleme servisi yapıyorum. 2 yıldan beri de bahçemde yetiştirdiğim su kabaklarını mekanın dışında sergiliyorum. Yoldan gelip geçenlerin ilgisini çekiyor. Bunlardan avize ve gece lambası gibi süs eşyaları yapılıyor. Bunlar ustaların ellerinde çok güzel ürünlere dönüşüyor. Burada süs olduğu gibi meraklılarına da satıyorum" dedi. Su kabaklarını ilk defa gördüğünü anlatan Kemal İşi de, "Yoldan geçerken buraya uğradım. Bu kabakları da ilk defa görüyorum. Mekana dekor olmuş. Çok beğendim" dedi. - BALIKESİR