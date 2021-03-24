Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında Mahalle Muhtarlarının katılımıyla Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kaymakam, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler ile ilgili kurumların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakamlık Salonu'ndaki toplantıda konuşan Kaymakam İlyas Memiş, son dönemde vaka artışları olduğunu belirterek salgınla mücadelede halkın daha dikkatli, daha tedbirli olması gerektiğini anlattı. Kaymakam, muhtarlardan kendi mahallelerinde tedbirlere uyulması konusunda halkın aydınlatılmasını istedi. Mahalle muhtarlarının talep ve görüşlerinin dinlenmesinin ardından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görev yapacak Mütevelli Heyet Üyesi seçimi yapıldı. Mütevelli Heyet Üyeliğine Kocacami Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocabey ile Tahtacı Muhtarı Zafer Eker seçildi. Sivil Toplum Kuruluşu Temsilciliğine de, Burhaniye Körfez Roman Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Karataş getirildi. Kaymakamlık toplantı salonunda yapınla toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Gürkan Kendigelen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Selçuk Çiftçi ve Mahalle Muhtarları katıldı. - BALIKESİR