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Son dakika haber | Burkina Faso'da altın madenindeki katliamda çocuklar kullanılmış - Son Dakika

Son dakika haber | Burkina Faso'da altın madenindeki katliamda çocuklar kullanılmış

22.12.2021 12:14
Son dakika haber | Burkina Faso'da altın madenindeki katliamda çocuklar kullanılmış

Son dakika haberleri: Afrika ülkesi Burkina Faso'da 5-6 Haziran'da bir altın madenine düzenlenen ve en az 170 sivilin öldüğü katliam gibi saldırıyı gerçekleştirenler arasında çocukların da bulunduğu açıklandı.

Afrika ülkesi Burkina Faso'da 5-6 Haziran'da bir altın madenine düzenlenen ve en az 170 sivilin öldüğü katliam gibi saldırıyı gerçekleştirenler arasında çocukların da bulunduğu açıklandı.

CNN'e konuşan görgü şahitleri, bölgeye motosikletlerle gelen saldırganlar arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu bilgisini paylaştı.

Ülkenin orta bölgesindeki Solhan'a yakın Mousiga altın madeninde iki gün süren ve en az 170 sivilin öldürüldüğü saldırıya 12-14 yaş arası çocukların da katıldığı belirtti.

Görgü şahitleri, katliama çocukların yanı sıra kadınların da katıldığını ve güvenlik güçlerinin önlem almadığını ifade etti.

Motosikletlerle konvoy halinde altın madeni ve civarındaki yerleşim yerlerine gelen saldırganlar, 5 Haziran'da sivilleri öldürmüştü. İkinci gün bölgeye yeniden dönen silahlı kişiler yerleşim yerleri ve evleri ateşe vererek tahrip etmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Olayı terör saldırısı olarak nitelendiren hükümet ise ülkede 72 saat ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Bölge ülkelerindeki kaçak altın madenciliği, silahlı grupların ana geçim kaynağı olarak varlığını koruyor.

Burkina Faso Enerji ve Madencilik Bakanlığına göre, yasa dışı madencilik nedeniyle ülke ekonomisi her yıl en az 20 ton altın değerinde 1 milyar dolar kaybediyor.

Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Katliam, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Burkina Faso'da altın madenindeki katliamda çocuklar kullanılmış - Son Dakika


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