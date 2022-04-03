Son dakika haber! Burkina Faso'da altın madenine düzenlenen saldırıda 20 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Burkina Faso'da altın madenine düzenlenen saldırıda 20 kişi öldü

03.04.2022 04:28
Son dakika haber! Burkina Faso'da altın madenine düzenlenen saldırıda 20 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Burkina Faso'da bir altın madenine düzenlenen terör saldırısında 20 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'da bir altın madenine düzenlenen terör saldırısında 20 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, motosikletli ve silahlı kişiler, ülkenin kuzeyindeki küçük ölçekli Kougdiguin altın madenine saldırdı.

Terör saldırısında 20 sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Ülkede 12 Mart'ta Sahel bölgesindeki bir altın madenine düzenlenen saldırıda da 11 kişi yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Burkina Faso'da altın madenine düzenlenen saldırıda 20 kişi öldü - Son Dakika


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