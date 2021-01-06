Son dakika haber: Burkina Faso'da silahlı saldırı: 6 ölü - Son Dakika

Burkina Faso'nun kuzeyinde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre, kuzeyde yer alan Koumbri mevkisinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda 4 sivil ile Koglweogo isimli sivil savunma gücünden 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlar tarafından 2015'te hayvan hırsızlığı ve soygunları önlemek için kurulan Koglweogo gücü, daha sonra terörle mücadelede de etkin rol oynamaya başladı.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor. Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.