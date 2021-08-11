Son dakika haber... Burkina Faso'da terör zanlısı 2 kişiye 20'şer yıl hapis - Son Dakika

Burkina Faso'da terör zanlılarının hafta başı başlayan yargılamalarında 2 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Başkent Vagadugu'daki Ouaga Büyük Daire'de görülen duruşmada, terör örgütü Ensar'ul İslam saflarında savaşan 2 zanlı hakim karşısına çıktı.

Zanlılar, Mayıs 2018'de ülkenin iç kesimlerinde yer alan Sanmatenga bölgesinde bir okulu yakmak ve öğretmenlerin cep telefonu ve paralarını gasp etmekten 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ülke tarihinde ilk kez terör zanlılarının hakim karşısına çıktığı hafta başında görülmeye başlanan duruşmalar, 13 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer'le ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.