Son dakika haber: Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası (1) - Son Dakika

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Barakfakih mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti