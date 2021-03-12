Son dakika haber: Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası (1) - Son Dakika

Son dakika haber: Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası (1)
12.03.2021 18:03
Son dakika haberleri: Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Bursa- Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Barakfakih mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.
Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
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